В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
Авария с участием двух автомобилей произошла 29 августа около 16:00 на 11-м километре дороги Славянск-на-Кубани — село Ачуево.
По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109. В результате ДТП в «девятке» погибли 30-летний водитель и его новорожденный ребенок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пострадали четыре человека. В ВАЗ травмы получила супруга водителя и 6-летняя девочка. Женщину и ребенка доставили в реанимацию. Инспекторы ГИБДД установили, что семья ехала домой в Славянск-на Кубани после выписки из роддома. В «Приоре» пострадали водитель и пассажир, их также госпитализировали.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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