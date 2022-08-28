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В Краснодарском крае столкнулись два грузовика, один из них загорелся

Происшествия
28.08.2022 22:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-stolknulis-dva-gruzovika-odin-iz-nih-zagorelsya
В Краснодарском крае столкнулись два грузовика, один из них загорелся
Фото скриншот t.me/typodar

Авария с участием двух большегрузов произошла 28 августа около 20:40 на 3-м километре автодороги А-289 между станицами Марьянская и Новомышастовская в Красноармейском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей КамАЗ загорелся.

В 20:48 на место ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения — 3 человека и 1 единица техники. Пожарные прибыли на место, ликвидировали возгорание и обеспечили безопасность на месте аварии. В ДТП пострадал один человек, его доставили в медучреждение для обследования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, а также регулируют движение на участке трассы.

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