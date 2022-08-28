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В Темрюкском районе в массовом ДТП погиб 42-летний водитель

Происшествия
28.08.2022 13:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-v-massovom-dtp-pogib-42-letnij-voditel
В Темрюкском районе в массовом ДТП погиб 42-летний водитель
Фото t.me/temruk_info

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла 27 августа около 21:00 на 98-м километре трассы Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 21-летний парень ехал за рулем Porsche Cayenne, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Laurel, которым управлял 42-летний мужчина. От удара автомобиль Nissan отбросило попутный Ford Focus. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Nissan, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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