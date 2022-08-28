В Темрюкском районе в массовом ДТП погиб 42-летний водитель
Происшествия
28.08.2022 13:08
Авария с участием трех легковых автомобилей произошла 27 августа около 21:00 на 98-м километре трассы Новороссийск — Керчь.
По предварительным данным, 21-летний парень ехал за рулем Porsche Cayenne, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Laurel, которым управлял 42-летний мужчина. От удара автомобиль Nissan отбросило попутный Ford Focus. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Nissan, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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