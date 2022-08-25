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В Славянском районе на трассе произошло массовое ДТП с пятью автомобилями

Происшествия
25.08.2022 13:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-na-trasse-proizoshlo-massovoe-dtp-s-pyatyu-avtomobilyami
В Славянском районе на трассе произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
Фото БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 25 августа около 9:40 на 79 км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Славянском районе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с идущей впереди в попутном направлении «Газелью». По инерции «Газель» врезалась в Mercedes и Nissan. Последний в свою очередь столкнулся с Toyota.

Прибывшие на место медики обследовали участников аварии. Предварительно, в лечении никто не нуждается, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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