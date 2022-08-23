Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погиб мужчина

Происшествия
23.08.2022 12:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-zhestkom-dtp-s-gruzovikom-pogib-muzhchina
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погиб мужчина
Фото газеты "Голос Правды"

Смертельная авария произошла 22 августа в 16:40 на трассе А-289 около хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai под управлением 38-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Lada скончался на месте от полученных травм. Также пострадала его 41-летняя пассажирка. Ей назначили амбулаторное лечение.

Читайте также:в Армавире на ночной дороге столкнулись две легковушки, оба водителя погибли.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
  2. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  3. В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка
  6. Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о дочери
Прямой эфир
Мы в соцсетях