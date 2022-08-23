В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погиб мужчина

Фото газеты "Голос Правды"

Смертельная авария произошла 22 августа в 16:40 на трассе А-289 около хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai под управлением 38-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Lada скончался на месте от полученных травм. Также пострадала его 41-летняя пассажирка. Ей назначили амбулаторное лечение.

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