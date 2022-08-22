В Армавире на ночной дороге столкнулись две легковушки, оба водителя погибли
Происшествия
22.08.2022 13:44
Авария произошла 20 августа около 23:00 в районе 29 км дороги Армавир — Отрадная.
По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу и столкнулся «Лада Приора», за рулем которой был 34-летний мужчина. В результате аварии оба водителя скончались на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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