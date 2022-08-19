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В Крымском районе водитель «девятки» погиб в лобовом столкновении в «Газелью»

Происшествия
19.08.2022 21:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-voditel-devyatki-pogib-v-lobovom-stolknovenii-v-gazelyu
В Крымском районе водитель «девятки» погиб в лобовом столкновении в «Газелью»
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП со смертельным исходом произошло 19 августа в 17:20 на трассе Крымск — Джигинка 30 км +15 м.

По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2109 двигался в сторону Крымска со стороны поселка Джигинка. Он пересек сплошную линию разметки и, не уступив дорогу, врезался в идущую навстречу «Газель».

В результате аварии водитель «девятки» погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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