В Крымском районе водитель «девятки» погиб в лобовом столкновении в «Газелью»
Происшествия
19.08.2022 21:45
ДТП со смертельным исходом произошло 19 августа в 17:20 на трассе Крымск — Джигинка 30 км +15 м.
По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2109 двигался в сторону Крымска со стороны поселка Джигинка. Он пересек сплошную линию разметки и, не уступив дорогу, врезался в идущую навстречу «Газель».
В результате аварии водитель «девятки» погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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