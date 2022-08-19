МЦУ опубликовал видео с моментом аварии с «перевертышем» в центре Краснодара

Видео МЦУ Краснодар

Авария произошла 19 августа около 16:00 на улице Красной. В результате ДТП пролетевшая на красный сигнал светофора LADA Granta перевернулась на крышу.

Видеозапись с камеры уличного видеонаблюдения опубликовали в Telegram-канале МЦУ Краснодара.

На кадрах видно, как легковушка на скорости проносится по пешеходному переходу. Она едва не сбила девушку, собиравшуюся перейти дорогу. Машину занесло, после чего она перевернулась на крышу и, ударившись о декоративные вазоны с деревьями на тротуаре, наконец остановилась.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате этого ДТП никто не пострадал. Из-за перевернувшейся машины временно было затруднено движение по полосе улицы Красной.