В МВД рассказали подробности аварии с перевернувшейся легковушкой в центре Краснодара

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Авария произошла 19 августа около 16:00 на участке улицы Красной в районе пересечения с Пашковской.

По предварительным данным, водитель LADA Granta двигался по улице Красной, со стороны улицы Гоголя в сторону Длинной. Он проехал на красный свет. В результате легковушка столкнулась с автомобилем марки Ford Focus. Иномарка двигалась по улице Пашковской со стороны Красноармейской в сторону Рашпилевской.

«От удара отечественный автомобиль опрокинулся на крышу. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за перевернувшейся посреди улицы Красной машины было затруднено движение по одной полосе.