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В Краснодаре посреди улицы Красной перевернулась машина, движение затруднено

Происшествия
19.08.2022 16:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-posredi-ulitsy-krasnoj-perevernulas-inomarka-dvizhenie-zatrudneno
В Краснодаре посреди улицы Красной перевернулась машина, движение затруднено
Фото t.me/mcu_krd

ДТП произошло 19 августа около 16:00 на участке улицы Красной в районе пересечения с Пашковской.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах виден перевернутый автомобиль, частично перекрывший одну из полос движения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, о пострадавших не сообщается.

«Затруднено движение по одной из полос улицы Красной. Причиной этому стал перевернувшийся автомобиль. На месте работают сотрудники ГИБДД. Если вы за рулем и где-то рядом — выбирайте пути объезда по параллельным улицам», — сказано в сообщении МЦУ Краснодара в Telegram.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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