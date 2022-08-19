В Краснодаре посреди улицы Красной перевернулась машина, движение затруднено
Происшествия
19.08.2022 16:51
ДТП произошло 19 августа около 16:00 на участке улицы Красной в районе пересечения с Пашковской.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах виден перевернутый автомобиль, частично перекрывший одну из полос движения.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, о пострадавших не сообщается.
«Затруднено движение по одной из полос улицы Красной. Причиной этому стал перевернувшийся автомобиль. На месте работают сотрудники ГИБДД. Если вы за рулем и где-то рядом — выбирайте пути объезда по параллельным улицам», — сказано в сообщении МЦУ Краснодара в Telegram.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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