В Краснодаре посреди улицы Красной перевернулась машина, движение затруднено

Фото t.me/mcu_krd

ДТП произошло 19 августа около 16:00 на участке улицы Красной в районе пересечения с Пашковской.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах виден перевернутый автомобиль, частично перекрывший одну из полос движения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, о пострадавших не сообщается.

«Затруднено движение по одной из полос улицы Красной. Причиной этому стал перевернувшийся автомобиль. На месте работают сотрудники ГИБДД. Если вы за рулем и где-то рядом — выбирайте пути объезда по параллельным улицам», — сказано в сообщении МЦУ Краснодара в Telegram.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также: в Тбилисском районе ищут водителя, который сбил несовершеннолетнего и скрылся.