В Тбилисском районе ищут водителя, который сбил несовершеннолетнего и скрылся
Происшествия
19.08.2022 15:15
ДТП произошло 17 августа в 11:28 в станице Тбилисской на улице Водопроводной около дома № 39А. О состоянии пострадавшего не сообщается.
По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспорте наехал на несовершеннолетнего пешехода, а затем скрылся с места ДТП.
Сейчас водителя ищет полиция. Всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить по телефону: 8 (86158) 2-33-12, сообщает издание «Прикубанские огни».
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