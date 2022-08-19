Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Тбилисском районе ищут водителя, который сбил несовершеннолетнего и скрылся

Происшествия
19.08.2022 15:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-ishhut-voditelya-kotoryj-sbil-nesovershennoletnego-i-skrylsya
В Тбилисском районе ищут водителя, который сбил несовершеннолетнего и скрылся
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП произошло 17 августа в 11:28 в станице Тбилисской на улице Водопроводной около дома № 39А. О состоянии пострадавшего не сообщается.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспорте наехал на несовершеннолетнего пешехода, а затем скрылся с места ДТП.

Сейчас водителя ищет полиция. Всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить по телефону: 8 (86158) 2-33-12, сообщает издание «Прикубанские огни».

Читайте также: в Абинском районе водитель без прав насмерть сбил пешехода и скрылся.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
  6. В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Прямой эфир
Мы в соцсетях