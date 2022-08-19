В Тбилисском районе ищут водителя, который сбил несовершеннолетнего и скрылся

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП произошло 17 августа в 11:28 в станице Тбилисской на улице Водопроводной около дома № 39А. О состоянии пострадавшего не сообщается.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспорте наехал на несовершеннолетнего пешехода, а затем скрылся с места ДТП.

Сейчас водителя ищет полиция. Всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить по телефону: 8 (86158) 2-33-12, сообщает издание «Прикубанские огни».

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