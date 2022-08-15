В Абинском районе водитель без прав насмерть сбил пешехода и скрылся
Происшествия
15.08.2022 11:53
Смертельное ДТП произошло 14 августа около 22:00 в хуторе Ленинском.
Водитель, двигаясь по улице Кирова, допустил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части. После этого водитель скрылся с места аварии и не сообщил в полицию. В результате ДТП 55-летний местный житель скончался до приезда бригады скорой помощи.
В ходе розыска сотрудники ДПС обнаружили автомобиль ВАЗ-2112 со следами аварии. Как оказалось, владелец автомобиля отдал его 20-летнему родственнику, зная, что у него нет водительских прав.
Возбудили уголовное дело. Владельцу машины грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОГИБДД по Абинскому району.
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