Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Под Краснодаром пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку

Происшествия
12.08.2022 18:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-passazhirskij-avtobus-nasmert-sbil-pensionerku
Под Краснодаром пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Смертельное ДТП произошло 12 августа около 12:30 на 5 км автодороги «Южный подъезд к городу Краснодару» в поселке Яблоновском.

По предварительным данным, 45-летний житель Краснодарского края, управляя пассажирским автобусом «Краснодар — п. Черноморский» допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм. В момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Движение транспорта на дороге не ограничивали.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: в ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона на двое суток остались без горячей воды
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников
В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников
На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее детской машиной
На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее детской машиной
В ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу
В ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу
Парень прокатился в такси из Анапы в Сочи и сбежал от водителя, не заплатив
Парень прокатился в такси из Анапы в Сочи и сбежал от водителя, не заплатив
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Прямой эфир
Мы в соцсетях