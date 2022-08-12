Под Краснодаром пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Смертельное ДТП произошло 12 августа около 12:30 на 5 км автодороги «Южный подъезд к городу Краснодару» в поселке Яблоновском.

По предварительным данным, 45-летний житель Краснодарского края, управляя пассажирским автобусом «Краснодар — п. Черноморский» допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм. В момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Движение транспорта на дороге не ограничивали.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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