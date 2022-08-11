В ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу

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Авария произошла 11 августа в 7:10 на трассе М-4 «Дон». Мужчина скончался до приезда врачей.

Установлено, что 45-летняя женщина управляла автомобилем марки Chevrolet. Она ехала по трассе М-4 «Дон» со стороны поселка Лорис в сторону Новознаменского и в районе заправки сбила мужчину, который переходил дорогу неположенном месте.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника отделения по взаимодействию со СМИ УМВД Краснодара Алена Борисенко.

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