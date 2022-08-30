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СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян

Происшествия
30.08.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-voditel-po-vine-kotorogo-v-dtp-na-kubani-pogibli-mladenets-i-ego-otets-byl-pyan
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария, в которой погибли два человека и еще четверо пострадали, произошла 29 августа в Славянском районе. В СК 30 августа сообщили о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, пьяный 29-летний житель Красноармейского района ехал за рулем «Приоры» в сторону Славянска-на-Кубани. Он превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 30-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель «девятки» и его новорожденный сын погибли на месте. Супругу погибшего с 6-летней дочерью госпитализировали. В «Приоре» травмы получили сам виновник аварии и его пассажир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В СК провели доследственную проверку, в отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, решается вопрос об аресте. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария с участием двух автомобилей произошла 29 августа около 16:00 на 11-м километре дороги Славянск-на-Кубани — село Ачуево. Инспекторы ГИБДД установили, что «ВАЗ 2109» ехала семья после выписки из роддома.

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