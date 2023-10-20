Суд арестовал одного из фигурантов дела о вовлечении в проституцию в Анапе

Преступная группировка из более чем 10 человек вовлекала девушек в проституцию, в том числе несовершеннолетних.

Также злоумышленники содержали притоны для занятия проституцией и вовлекали в деятельность женщин путем насилия, угроз и похищения.

Один из подозреваемых от дачи показаний отказался. Суд рассмотрел материалы дела, согласился со следствием и удовлетворил ходатайство. Фигуранта заключили под стражу до 18 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 октября в полиции сообщили о задержании участников ОПГ сутенеров, заставлявших девушек заниматься проституцией. Злоумышленники подыскивали девушек, в основном приехавших на Кубань из других городов и населенных пунктов, в том числе несовершеннолетних.