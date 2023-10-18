СК: задержанные на Кубани сутенеры вовлекали в проституцию девочек-подростков

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими. В отношении мужчин в возрасте от 24 до 47 лет возбудили уголовные дела. Сейчас подозреваемые находится на допросе у следователей СК.

По версии следствия, 37-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вовлек более 10 человек. Злоумышленники решили заработать на содержании притонов для оказания интимных услуг. Сутенеры подыскивали девушек, в том числе несовершеннолетних. Девушек силой и шантажом принуждали к оказанию платных интимных услуг и размещали в съемных квартирах.

Сутенеры нашли помещения, разработали график работы для девушек, клиентов искали в интернете, затем по телефону им сообщали цены на услуги и адреса притонов. Злоумышленники часть денег передавали девушкам, а часть — делили между собой. Притоны работали в Анапе, Краснодаре, Туапсе и в Крымском районе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В домах подозреваемых и в притонах прошли обыски, во время которых изъяли деньги, телефоны и ноутбуки. Возбудили уголовные дела о вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, о содержании притонов для занятия проституцией и похищении девушек.

Задержанных участников ОПГ доставили к следователям для допроса. Некоторые из задержанных уже дают признательные показания. Затем будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Расследование продолжается, устанавливают всех соучастников преступлений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 октября в полиции сообщили о задержании участников ОПГ сутенеров, заставлявших девушек заниматься проституцией. Злоумышленники подыскивала девушек, в основном приехавших на Кубань из других городов и населенных пунктов.