На Кубани начали задерживать ОПГ сутенеров, заставлявших девушек работать силой

Оперативные мероприятия по поиску и задержанию лиц, причастных к организации занятия проституцией, проводят сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, Центра по противодействию экстремизму МВД, краевого СКР и Росгвардии.

По данным правоохранителей, группа лиц в возрасте от 32 до 44 лет подыскивала девушек, в основном приехавших на Кубань с других городов и населенных пунктов, и склоняла их к оказанию интимных услуг на платной основе под угрозой применения физической силы.

Преступники селили девушек в съемных квартирах. Клиентов для них находили через интернет. Девушек доставляли на автомобилях для оказания интимных услуг в сауны и другие места. Полученные от клиентов деньги сутенеры тратили по своему усмотрению.

Преступников сейчас ищут и задерживают в Краснодаре, Крымске и Анапе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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