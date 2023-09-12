Сутенера из Бурятии после 12 лет поисков задержали в Сочи

Обвиняемого в ряде тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы объявили в розыск еще в 2011 году.

С 2010 по 2011 годы мужчина с другими участниками группировки вовлекал в занятия проституцией девушек. Он применял к ним насилие и совершал иные преступления против личности.

Кроме того, в 2008 году вместе с двумя знакомыми он совершил разбойное нападение на семью, которая ехала на машине по трассе в Прибайкальском районе. Злоумышленники ограбили их на 100 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили местонахождение преступника и передали информацию коллегам из Сочи. Они задержали злоумышленника в Адлерском районе 8 сентября. В ближайшее время задержанного этапируют в республику для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Бурятии.

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