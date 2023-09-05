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Наркоторговца из Краснодарского края задержали спустя 15 лет после приговора суда

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/narkotorgovtsa-iz-krasnodarskogo-kraya-zaderzhali-spustya-15-let-posle-prigovora-suda
Наркоторговца из Краснодарского края задержали спустя 15 лет после приговора суда
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мужчину задержали в Донецкой народной республике сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю.

В 2007 году злоумышленника поймали на преступлении, связанном со сбытом крупной партии наркотиков в Выселковском районе. Суд назначил ему девять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако осужденный скрылся от ареста, его объявили в федеральный розыск.

Оказалось, что мужчина переехал в Донецк, изменился внешне и неофициально завел новую семью. Несмотря на все ухищрения, оперативники сумели задержать осужденного по месту проживания.

После задержания злоумышленник пояснил, что на протяжении 15 лет он постоянно менял места жительства, трудился разнорабочим, а также избегал общественных мест и контактов с представителями закона.

Мужчину доставили в отдел полиции, оформили задержание и вскоре отправят отбывать наказание, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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