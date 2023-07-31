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Мошенника, находившегося в розыске более 10 лет, задержали в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshennika-nahodivshegosya-v-rozyske-bolee-10-let-zaderzhali-v-krasnodarskom-krae
Мошенника, находившегося в розыске более 10 лет, задержали в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники отдела уголовного розыска по Северскому району задержали 72-летнего жителя Ейского района, которого обвиняли в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина занял у двоих знакомых более 1,2 млн рублей и не вернул. Деньги он потратил по своему усмотрению. Подозреваемый находился в федеральном розыске и более 10 лет скрывался от следствия.

Подозреваемого нашли в частном доме у родственников в Ейске и передали инициатору розыска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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