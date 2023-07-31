В Туапсинском районе ищут водителя автомобиля, который сбил пешехода и уехал
Происшествия
31.07.2023 11:02
Авария произошла 31 июля в 3:25 на 1423-м километре трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе.
По предварительным данным, неустановленный автомобиль ехал со стороны Геленджика в сторону Краснодара. Водитель не снизил скорость и сбил 39-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся.
В результате ДТП мужчину с различными травмами доставили в больницу в поселке Новомихайловском. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают личность водителя.
Очевидцев аварии просят позвонить в дежурную части отдела полиции Туапсинского района по телефонам: 8 (86167) 5-00-06 и 8 (86167) 2-28-40, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: водитель такси погиб в ДТП с КамАЗом в Новороссийске.