В Туапсинском районе ищут водителя автомобиля, который сбил пешехода и уехал

Авария произошла 31 июля в 3:25 на 1423-м километре трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

По предварительным данным, неустановленный автомобиль ехал со стороны Геленджика в сторону Краснодара. Водитель не снизил скорость и сбил 39-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся.

В результате ДТП мужчину с различными травмами доставили в больницу в поселке Новомихайловском. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают личность водителя.

Очевидцев аварии просят позвонить в дежурную части отдела полиции Туапсинского района по телефонам: 8 (86167) 5-00-06 и 8 (86167) 2-28-40, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.