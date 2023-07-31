Водитель такси погиб в ДТП с КамАЗом в Новороссийске

Авария произошла 31 июля в 4:30 на 2-м километре подъезда к городу.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Лада Ларгус» ехал в город со стороны поселка Кирилловка, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с прицепом, которым управлял 52-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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