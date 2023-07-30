Движение в районе шлюзов под Краснодаром полностью открыли через 5 часов после ДТП с КамАЗом

С 12:00 30 июля движение в районе шлюзов Краснодарского водохранилища в сторону краевого центра было закрыто. Водитель большегруза не справился с управлением, и прицеп полностью перекрыл полосы движения.

Прицеп КамАЗа также раздавил легковую иномарку, в которой чудом никто не погиб, и зацепил кроссовер. Груда из машин полностью остановила движение в сторону Краснодара.

Около 17:20 спецтехника завершила работы на трассе. Поврежденный транспорт убрали с дороги и эвакуировали.

Наряды ДПС продолжают контролировать движение на всем участке федеральной дороги М-4 «Дон», сообщает пресс-центр МВД по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей иномаркой. В результате прицеп большегруза опрокинулся на легковушку и полностью перекрыл дорогу в сторону Краснодара. Пробка растянулась на 10 километров.

Момент ДТП под Краснодаром на видео: КамАЗ влетел в отбойник и прицепом раздавил легковушку.