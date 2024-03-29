Суд арестовал двоих мужчин, избивших курсанта и полицейского в Краснодаре

СКР продолжает расследовать уголовное дело в отношении двоих мужчин о применении насилия в отношении представителей власти.

По ходатайству следователя 28 марта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело будут расследовать в первом отделе по расследованию особо важных дел. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двоих полицейских избили вечером 20 марта на улице Стахановской. О произошедшем стало известно их городских пабликов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе доследственной проверки о нападении на сотрудников полиции.

На следующий день в краевом СУ СК сообщили о том, что по факту нападения возбудили уголовное дело. По данным следствия, 21-летний курсант университета МВД России в гражданском шел по улице Стахановской. Он увидел, как двое мужчин осматривали мусорные баки с фонарем. Курсант предъявил служебное удостоверение и попросил объяснить, что они делают. В ответ мужчины напали на молодого человека и стали избивать руками и ногами. Происходящее заметил 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте. Он предъявил удостоверение и потребовал прекратить драку, но мужчины напали и на него, избив по голове и телу, а также забрав его личные вещи. После нападавшие скрылись. Очевидцы драки вызвали скорую помощь, потерпевших госпитализировали.