В Краснодаре закладчики напали на полицейских, которые пытались их задержать

Об инциденте, который произошел в марте на улице Стахановской в столице Кубани, сообщили 25 марта в паблики в соцсетях.

По данным соцсетей, двое полицейских находились на дежурстве и заметили, мужчину, который что-то искал в земле на клумбе. Правоохранители подошли к мужчине, в этот момент он достал нож, а затем позвал приятеля. Вдвоем злоумышленники напали на полицейских, нанесли им травмы различной степени тяжести и скрылись.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю по данному факту проводят доследственную проверку.

«В соцмедиа размещена информация о том, что двум сотрудникам полиции в Краснодарском крае были причинены телесные повреждения различной степени тяжести лицами, неправомерные действия которых правоохранители пытались пресечь. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе доследственной проверки», — говорится в сообщении Следственного комитета России в Telegram.

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