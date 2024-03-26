Два года колонии получил водитель, сбивший полицейского при задержании на Кубани

Инцидент произошел 15 ноября 2023 года около 23:00 на улице 22 Партсъезда в Апшеронске.

Согласно приговору, 38-летний житель Горячего Ключа ехал за рулем автомобиля LADA в состоянии алкогольного опьянения. Пьяного водителя заметил экипаж ДПС и попытался остановить его, но мужчина не отреагировал на требования об остановке и решил скрыться.

В ходе преследования автомобиль остановили, сотрудник полиции пытался попасть в салон автомобиля через переднюю пассажирскую дверь, чтобы водитель не продолжил движение. Однако мужчина резко начал движение и ударил сотрудника ДПС центральной стойкой по голове и телу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подсудимый полностью признал вину, от дачи подробных показаний он отказался. Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным. С учетом всех обстоятельств ему назначили 2 года исправительной колонии. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: задержанный разбил голову о стену, пытаясь скомпрометировать полицейских в Сочи.