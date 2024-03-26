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Задержанный разбил голову о стену, пытаясь скомпрометировать полицейских в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaderzhannyj-razbil-golovu-o-stenu-pytayas-skomprometirovat-politsejskih-v-sochi
Видео t.me/mvd_23

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Land Rover в Лазаревском районе Сочи.

Пассажиром в автомобиле был 41-летний местный житель. Он вышел из машины и начал спорить с сотрудниками полиции. Мужчину доставили в отдел. В служебном кабинете он продолжил конфликт, после чего решил скомпрометировать полицейских и ударился головой об стену.

От медицинской помощи задержанный отказался. На него составили административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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