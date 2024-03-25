В Сочи двое подростков попросили прохожего вызвать такси и ограбили его

Преступление произошло вечером 22 марта возле магазина по улице Чебрикова.

По данным следствия, подростки в возрасте 16 и 17 лет подошли к 40-летнему мужчине и попросили вызвать такси, чтобы добраться домой. После этого они вместе с мужчиной пошли в сторону улицы Тоннельной. Там 16-летний парень ударил мужчину кулаком в челюсть, а 17-летний — достал из кармана нож и потребовал отдать ему ценности. Подростки похитили из куртки пострадавшего телефон и банковскую карту и скрылись, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о разбое группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Подозреваемых задержали. Выяснилось, что ранее подростки были признаны виновными за хищения в составе группы лиц по предварительному сговору. Решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается.

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