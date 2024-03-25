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На Кубани будут судить парня, напавшего с баллончиком на салон сотовой связи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-parnya-napavshego-s-ballonchikom-na-salon-sotovoj-svyazi
На Кубани будут судить парня, напавшего с баллончиком на салон сотовой связи
Фото пресс-службы УМВД России по городу Новороссийску

В полиции Новороссийска завершили расследование уголовного дела о разбое в отношении 21-летнего местного жителя.

По данным следствия, парень зашел в салон сотовой связи. После того, как продавец достала с витрины два телефона и начала оформлять покупку, злоумышленник распылил ей в лицо перцовый баллончик. После этого нападавший забрал телефоны и сбежал. Ущерб составил около 240 тыс. рублей. Подозреваемого задержали в одном из торговых центров Новороссийска.

Возбудили уголовное дело о разбое. Обвиняемый находится под стражей. Материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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