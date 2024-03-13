МВД задержало приезжего, пытавшегося ограбить храм РПЦ в центре Краснодара

Преступление произошло ранее в Свято-Ильинском храме на улице Октябрьской в районе пересечения с Пашковской.

В тот день, 32-летний приезжий из Нижегородской области зашел в православный храм и с помощью отвертки повредил защитное стекло на одной из икон. Он похитил из иконы более 400 ювелирных изделий из золота и серебра. Преступление заметили прихожане.

Грабитель выбросил украденное и скрылся на автомобиле без номеров, которым управлял его 33-летний сообщник.

Правоохранители установили личности и местонахождение преступников. Их задержали на съемной квартире на улице Черкасской и доставили в отдел полиции.

На мужчин завели уголовное дело о грабеже по ст. 161 УК РФ. Приезжего из Нижегородской области заключили под стражу, а его знакомого отпустили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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