Разбойник с ножом пытался ограбить банк в Армавире

Преступление произошло в офисе одного из банков на улице Карла Маркса.

В полицию поступило сообщение, что посетитель банка достал нож и с угрозами начал требовать отдать ему деньги из кассы. Сотрудники банка смогли покинуть помещение. Грабитель также вышел из офиса, ничего не похитив.

Полицейские установили личность и местонахождение преступника. Им оказался 46-летний местный житель. Его нашли и задержали в парке Кисловодска. Грабитель находился в розыске за мошенничество в Белоглинском районе.

На задержанного завели уголовное дело о разбое по ч. 4 ст. 162 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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