Мигрант-квартирант избил и ограбил хозяйку жилья в Новороссийске

Преступление произошло в одном из многоквартирных домов в центре города-героя

Местная жительница рассказала, что мужчина, который арендовал у нее квартиру, напал на нее и похитил деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 180 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что преступником является 33-летний житель Азербайджана. После совершения преступления он уехал из Новороссийска в Татарстан. Его задержали там и вернули в город-герой.

На задержанного мигранта завели уголовное дело о разбое по ч.1 ст. 162 УК РФ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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