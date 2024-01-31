Неизвестные избили и попытались ограбить экс-главу Новопокровского района

Речь идет об Александре Сотникове, который возглавлял Новопокровский район более 10 лет.

Известно, что накануне он подвергся нападению неизвестных в своем доме, из которого его семья недавно переехала. Преступники напали на Сотникова, избили, связали его и потребовали крупную сумму денег. Сейчас бывший глава Новопокровского района находится в больнице с травмами.

По факту произошедшего в ОМВД по Новопокровскому району завели уголовное дело о разбое по ч.3. ст. 162 УК РФ. Сейчас правоохранители ищут преступников, напавших на Сотникова, пишет газета «Аргументы и Факты — Юг».

Читайте также: двое парней с пистолетом ограбили прохожих у главной елки Анапы. Ночью на Театральной площади двое парней с пистолетом потребовали у двух прохожих деньги. Наличных у тех не оказалось, пришлось проследовать в ближайший банкомат и снять деньги с карты.