Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Двое парней с пистолетом ограбили прохожих у главной елки Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-parnej-s-pistoletom-ograbili-prohozhih-na-teatralnoj-ploshhadi-v-anape
Двое парней с пистолетом ограбили прохожих у главной елки Анапы
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Злоумышленников задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы. Ущерб двум потерпевшим составил 10 тыс. рублей.

По данным следствия, ночью на Театральной площади двое парней с пистолетом потребовали у двух прохожих деньги. Наличных у тех не оказалось, пришлось проследовать в ближайший банкомат и снять деньги с карты. Получив 10 тыс. рублей, грабители скрылись. Потерпевшие обратились в полицию в заявлением о разбойном нападении.

Полицейским удалось по горячим следам установить личности подозреваемых. Они задержали 23-летнего местного жителя и 22-летнего приезжего из соседней республики. На молодых людей завели уголовное дело. За разбой им грозит до 10 лет колонии. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Читайте также: автохулиганы с пневматическим пистолетом напали на водителя в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях