Двое парней с пистолетом ограбили прохожих у главной елки Анапы

Злоумышленников задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы. Ущерб двум потерпевшим составил 10 тыс. рублей.

По данным следствия, ночью на Театральной площади двое парней с пистолетом потребовали у двух прохожих деньги. Наличных у тех не оказалось, пришлось проследовать в ближайший банкомат и снять деньги с карты. Получив 10 тыс. рублей, грабители скрылись. Потерпевшие обратились в полицию в заявлением о разбойном нападении.

Полицейским удалось по горячим следам установить личности подозреваемых. Они задержали 23-летнего местного жителя и 22-летнего приезжего из соседней республики. На молодых людей завели уголовное дело. За разбой им грозит до 10 лет колонии. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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