Автохулиганы с пневматическим пистолетом напали на водителя в Сочи

В отдел полиции Центрального района Сочи позвонил местный житель и рассказал том, что на улице Чайковского дорогу ему преградил Volkswagen Polo.

По словам звонившего, после того, как он посигналил, из иномарки вышел водитель, ударил по капоту машины, разбил стекло водительской двери, затем сел за руль своей машины и уехал. Через несколько минут он вернулся и вместе со своим пассажиром продолжил конфликт, угрожая предметом, похожим на пневматический пистолет.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали правонарушителей — ими оказались местные жители в возрасте 19 и 26 лет. У одного из них изъяли предмет, схожий с пневматическим пистолетом. Автомобиль, принадлежащий молодому человеку, полицейские поместили на спецавтостоянку.

По факту произошедшего проводят проверку, по результатам которой действиям задержанных дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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