В Краснодаре прохожий выбросил пистолет с патронами, убегая от полицейских

Сотрудники ППС находились на маршруте патрулирования на улице Невкипелого и заметили прохожего, который вел себя подозрительно.

Полицейские предложили мужчине пройти к служебному автомобилю для проверки документов и установления личности. В этот момент он сбежал, выбросив пистолет, глушитель и магазин с шестью патронами.

Злоумышленника поймали на одной из улиц Туапсе. Экспертиза установила, что выброшенное подозреваемым оружие является короткоствольным огнестрелом, изготовленным на основе сигнального пистолета.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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