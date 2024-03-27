Уголовное дело возбудили на закладчиков, напавших на полицейских в Краснодаре

Двое мужчин 20 и 33 лет подозреваются в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции.

По данным следствия, вечером 20 марта 21-летний курсант университета МВД России в свободное от учебы время шел по улице Стахановской в гражданской одежде. Он увидел, как двое мужчин осматривали мусорные баки с фонарем.

Курсант подошел к неизвестным, предъявил служебное удостоверение и попросил объяснить, что они делают. В ответ мужчины напали на молодого человека и стали избивать руками и ногами.

Происходящее заметил 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте. Он предъявил удостоверение и потребовал прекратить драку, но мужчины напали и на него, избив по голове и телу, а также забрав его личные вещи. После нападавшие скрылись. Очевидцы драки вызвали скорую помощь, потерпевших госпитализировали.

Назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемых задержали, в ближайшее время их допросят.

По уголовному делу проводят необходимые следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Действиям фигурантов в части кражи имущества одного из потерпевших будет дана соответствующая правовая оценка. Ход и результаты расследования дела находятся под контролем руководителя ведомства по региону Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе доследственной проверки о нападении на сотрудников полиции.