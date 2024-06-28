Структура «Ругидро» займется реконструкцией Федоровского гидроузла на Кубани

Реконструкцией Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань в Абинском районе займется АО «ЧиркейГЭСстрой», которое входит в ПАО «Русгидро».

«Кубаньмелиоводхоз» объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла 20 мая. Начальная цена контракта составила 6,6 млрд рублей. Согласно распоряжению правительства РФ, закупка в форме электронного конкурса отменена 11 июня.

В рамках перераспределения средств федерального бюджета РФ 11 июня были доведены лимиты бюджетных обязательств на З года в размере 9 млрд рублей, что соответствует стоимости выполнения строительно-монтажных работ, подтвержденной положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Сейчас госконтракт с единственным поставщиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту АО «ЧиркейГЭСстрой» находится в стадии заключения. Контракт будет заключен не позднее 1 августа, пишет РБК Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сооружение гидроузла на реке Кубань в станице Федоровской Абинского района обрушилось 22 апреля 2022 года. Авария стала серьезной угрозой для продовольственной безопасности России. Старый гидроузел питал чеки рисоводов Калининского и Красноармейского районов. Поля чуть не остались без воды, а это около 67 тыс. га. Однако фатальных последствий избежать удалась.

Реконструкция Федоровского гидроузла стартует уже в этом году. Работы планируют завершить в течение трех лет. Проект реконструкции Федоровского гидроузла одобрили эксперты Главгосэкпертизы России. В ближайшее время на объекте реконструируют канал спрямления, земляную и водосливную плотины, а также отводящий канал. Кроме того, на гидроузле построят противофильтрационную завесу для снижения уровня неравномерных осадков и рыбопропускной шлюз. На реконструкцию Федоровского гидроузла на Кубани направят 6,6 млрд рублей.