Госэкспертиза РФ одобрила реконструкцию разрушенного Федоровского гидроузла

Сооружение гидроузла на реке Кубань в станице Федоровской обрушилось 22 апреля 2022 года.

Проект реконструкции Федоровского гидроузла одобрили эксперты Главгосэкпертизы России. В ближайшее время на объекте реконструируют канал спрямления, земляную и водосливную плотины, а также отводящий канал. Кроме того, на гидроузле построят противофильтрационную завесу для снижения уровня неравномерных осадков и рыбопропускной шлюз.

Федоровский гидроузел построили еще в 1967 году. Сооружение необходимо местным аграриям для подачи воды на рисовые поля в четыре района Кубани, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкция Федоровского гидроузла стартует в 2024 году. Работы планируют завершить в течение трех лет.