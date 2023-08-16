Строительство нового Федоровского гидроузла стартует в 2024 году

Проект нового Федоровского гидроузла сейчас проходит завершающую экспертизу.

Гидроузел будут строить возле разрушенной дамбы на месте старого русла Кубани. По проекту, все работы займут около трех лет, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

«Срок сдачи объекта — три года, но мы столько ждать не можем. Будем просить, чтобы закончили за 2–2,5 года. Понимаем, что это возможно, но пока ответа по этому вопросу от строителей нет», — цитирует вице-губернатора «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по примерным подсчетам стройка обойдется в 7,5 млрд рублей. Пропускная способность новой платины останется прежней — около 1,5 тыс. куб. м/с. Возводить новый гидроузел будет та же компания, которая занималась укреплением старой дамбы.