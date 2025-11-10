Столкнувшую девочку на рельсы краснодарку ранее осудили за дискредитацию власти

Речь идет о 64-летней жительнице Краснодара, против которой возбудили уголовное дело о покушении на убийство 13-летней девочки.

Как следует из данных картотеки судов, вечером 18 февраля 2025 года Галина Малухина, уроженка Удмуртской АССР, вышла в Краснодаре на одиночный пикет с использованием средств наглядной агитации. Установили, что женщина совершила действия, направленные на дискредитацию властей РФ. Свою вину она не признала.

Первомайский районный суд Краснодара 27 марта признал пенсионерку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 9 ноября на платформе станции метро «Таганская» в Москве 64-летняя жительница Краснодара на почве внезапно возникшей неприязни столкнула 13-летнюю девочку на железнодорожный путь. Это произошло непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе. Злоумышленницу задержали. Она пояснила, что причиной ее действий якобы стал громкий смех ребенка и взгляды в ее сторону.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд заключил ее под стражу на 1 месяц и 29 суток. Также краснодарке назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

