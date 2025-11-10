Пенсионерка из Краснодара столкнула ребенка на рельсы в московском метро

Инцидент произошел на станции метро «Таганская». В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, 64-летняя жительница Краснодара намеренно столкнула девочку с платформы на рельсы. Это произошло непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе. Рядом с ребенком находились ее родители, которые сразу же помогли дочери подняться на платформу.

Толкнувшую ребенка пенсионерку задержали. Она пояснила, что причиной ее действий якобы стал громкий смех ребенка и взгляды в ее сторону.

«Я находилась на платформе станции метро Таганская. Рядом стояла девочка, которая громко смеялась и смотрела на меня. Я посчитала это личным оскорблением и захотела причинить ей физическую боль. Я толкнула ее, и она прыгнула на рельсы. Я стояла и видела, как ее доставали», — сказала женщина.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

