Столкнувшей ребенка на рельсы краснодарке назначили психиатрическую экспертизу

Инцидент произошел днем 9 ноября на платформе станции метро «Таганская» в Москве.

По версии следствия, 64-летняя жительница Краснодара на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений столкнула 13-летнюю девочку на железнодорожный путь.

«Девушка громко смеялась и смотрела на меня, и я восприняла это как личное оскорбление. Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти», — рассказала краснодарка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Черемушкинский районный суд столицы заключил ее под стражу на 1 месяц и 29 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В судебном заседании женщина возражала против избрания меры пресечения в виде ареста, однако суд удовлетворил ходатайство следователя. Также краснодарке назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Расследование уголовного дела взяли под контроль в надзорном ведомстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсионерка из Краснодара столкнула девочку на рельсы в московском метро. Это произошло непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе.

Подпишись, здесь всегда интересно.