Стас Михайлов поделился фото из родительского дома в Сочи

Народный артист России посетил Сочи, где 26 августа провел большой юбилейный концерт, посвященный своему 55-летию.

Исполнитель таких хитов, как «Все для тебя», «Я буду очень тебя беречь», «Лучшая на свете», родом из Сочи и не упустил возможность навестить родительский дом.

Трогательные фотографии с членами семьи он опубликовал в своих соцсетях.

«Отчий дом! Какое счастье быть здесь… Любимый и родной Сочи», — написал Михайлов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день юбилейного концерта Стаса Михайлова на Сочи обрушился залповый ливень. Во время выступления певца в концертном зале «Фестивальный» протекла крыша, и вода полилась на кресла с четвертого по седьмой ряды партера. Стас Михайлов продолжил выступление.

Также непогода на курорте неприятно удивила другую знаменитость — Яна Рудковская опубликовала в соцсетях видео с затопленных улиц и описала ситуацию как «полный трындец».