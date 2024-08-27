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Стас Михайлов поделился фото из родительского дома в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stas-mihajlov-podelilsya-foto-iz-roditelskogo-doma-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Стас Михайлов поделился фото из родительского дома в Сочи
Фото t.me/Stas_Mikhaylov_Official

Народный артист России посетил Сочи, где 26 августа провел большой юбилейный концерт, посвященный своему 55-летию.

Исполнитель таких хитов, как «Все для тебя», «Я буду очень тебя беречь», «Лучшая на свете», родом из Сочи и не упустил возможность навестить родительский дом.

Трогательные фотографии с членами семьи он опубликовал в своих соцсетях.

«Отчий дом! Какое счастье быть здесь… Любимый и родной Сочи», — написал Михайлов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день юбилейного концерта Стаса Михайлова на Сочи обрушился залповый ливень. Во время выступления певца в концертном зале «Фестивальный» протекла крыша, и вода полилась на кресла с четвертого по седьмой ряды партера. Стас Михайлов продолжил выступление.

Также непогода на курорте неприятно удивила другую знаменитость — Яна Рудковская опубликовала в соцсетях видео с затопленных улиц и описала ситуацию как «полный трындец».

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