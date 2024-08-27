«Как обычно, вляпалась»: Яна Рудковская выложила кадры ночного потопа в Сочи

Продюсер, телеведущая и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 26 августа оказалась свидетелем разгула стихии в Сочи. На ливень и подтопления женщина весьма эмоционально отреагировала в соцсетях.

Рудковская выложила два видео с затопленных улиц. На кадрах видны потоки воды и плывущие автомобили. Происходящее она описала как «полный трындец».

«Потоп, все плавает: машины, палатки, люди. Самолеты не сажают. Как обычно — вляпалась!», — написала Рудковская в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень обрушился на курорт вечером 26 августа. По сообщению мэра Сочи Андрея Прошунина, за ночь больше всего осадков выпало в Хостинском районе — 125 мм. Уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях.

Также ливень ударил по Адлерску району. После дождя зафиксированы подтопления дорог. Самую сложную ситуацию вечером фиксировали на участке федеральной трассы А-147 — от Фары до ЖК «Морская симфония».

Из-за ливня восемь самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном.