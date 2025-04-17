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Старт сезона фонтанов в Краснодаре оказался тестовым

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/start-sezona-fontanov-v-krasnodare-okazalsya-testovym
Старт сезона фонтанов в Краснодаре оказался тестовым
Фото t.me/kuban24

Фонтан на Главной городской площади Краснодара неожиданно заработал утром 17 апреля.

Как сообщили «Кубань 24» в администрации города, фонтан «Театральный» включили только для проверки его работоспособности, и полноценно он еще не запущен. Перед стартом сезона специалистам еще предстоит настроить музыкальное и световое сопровождения фонтана.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на две недели раньше запланированного включили фонтан возле театра. Подготовку фонтанов к рабочему сезону начали еще в середине марта, а запустить их планировали в конце апреля.

Основные работы по реконсервации закончили за месяц. Для каждого фонтана они различаются. На подготовку одного специалисты могли потратить день, а другой проверить за несколько часов. Подготовку к сезону начали с установки фонарей и форсунок, от которых зависит рисунок фонтана.

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