Из-за сильного ветра 11 апреля в Анапе отключили фонтаны

В городе-курорте в пятницу прохладно, ветрено и идет дождь. Порывы южного ветра сегодня достигают 15-20 м/с, а местами — 20-25 м/с.

Из-за сильного штормового ветра временно приостановили работу большого и малых фонтанов на центральной фонтанной группе около городской администрации.

«Ветер разносит воду, возможны переливы. Когда порывы ветра ослабнут, фонтаны снова включат», — сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

Читайте также: сильный шторм с волнами до 4 метров ожидается 11 апреля в Анапе и Темрюке. В связи с усилением ветра и волнением моря на юго-западе Черноморского побережья Кубани объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, утром и в первой половине дня 11 апреля в Анапе и Темрюкском районе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Высота волн составит 1,5-2,5 м, а местами — 3-4 м.

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