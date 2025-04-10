Сильный шторм с волнами до 4 метров ожидается 11 апреля в Анапе и Темрюке

В связи с усилением ветра и волнением моря на юго-западе Черноморского побережья Кубани объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, утром и в первой половине дня 11 апреля в Анапе и Темрюкском районе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Высота волн составит 1,5-2,5 м, а местами — 3-4 м.

Местным жителям и гостям региона рекомендуют быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности в связи с прогнозируемым штормом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: заморозки до -6 °C ожидаются в Краснодарском крае с 10 по 13 апреля. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 10, 11, 12 и 13 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 °C , в юго-восточных предгорных районах -1…-6 °C. В связи с заморозками на поверхности почвы возрастает риск повреждения и гибели цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений.