В Краснодаре на две недели раньше запланированного начался сезон фонтанов

Подготовку фонтанов к рабочему сезону начали еще в середине марта, а запустить их планировали в конце апреля.

Работы по реконсервации закончили за месяц. Для каждого фонтана они различаются. На подготовку одного специалисты могли потратить день, а другой проверить за несколько часов.

Работы начали с установки фонарей и форсунок, от которых зависит рисунок фонтана. Для того, чтобы настроить фонтан полностью, его нужно наполнять, смотреть со стороны и выравнивать форму фонтана.

Также во время подготовки специалисты проверили насосное оборудование и системы фильтрации, оценили работоспособность музыкального и светового сопровождения фонтанов.

Читайте также: к расконсервации 15 городских фонтанов приступили в Новороссийске. Специалисты коммунальных служб приступили к расконсервации фонтанов 7 апреля. Они проведут очистку и промывку чаш, а также проверят герметичность всей сопроводительной техники. Затем пройдет пуск и настройка специфических функций. Всего в городе-героя запустят 15 фонтанов. Старт официального сезона их работы запланировали к 1 мая.

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